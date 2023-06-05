«Пила много таблеток»: 21-летняя фигуристка Алина Загитова сообщила о своем заболевании

Алина Загитова считается самой титулованной фигуристкой в мире. Девушке всего 21, но к своим годам она успела выиграть все крупные соревнования, в том числе и Олимпийские игры в Пхенчхане. Спортсменка уже несколько лет не появляется на соревновательном льду, вместо этого она радует поклонников своим участием в шоу и светских мероприятиях. В беседе с изданием mk.ru девушка сообщила, что минувший год стал для нее насыщенным на события. Вот почему вместе с подругой она недавно отправилась на отдых в жаркую страну. Как выяснилось, отпуск Загитовой омрачил неприятный инцидент.

По словам олимпийской чемпионки, вместе с приятельницей она отправилась в ОАЭ. Дубай уже давно стал излюбленным местом для наших соотечественников, в котором можно не только насладиться теплой погодой, но и отправиться на выгодный шопинг. Приехав в местный ТЦ, Загитова сильно простыла под кондиционерами, вот почему в остаток отпуска она занималась своим лечением.

«Я сделала все, чтобы эта болезнь не испортила мне отдых, поэтому пила много таблеток. Меня также лечила подруга», — сообщила Алина.

Ранее мы писали о том, что поклонники фигурного катания стали угрозой для Загитовой, жаловавшейся на плохое самочувствие. Подробности смотрите здесь.