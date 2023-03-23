Пил и толкал: бывший муж Климовой Гела Месхи со скандалом расстался с баскетболисткой

Бывший супруг актрисы Екатерины Климовой, актер Гела Месхи предпочитает не рассказывать о своей личной жизни. Но СМИ стало известно, что мужчина закрутил роман с баскетболисткой Анной Соколовой. Пара даже выходила в свет, но не комментировала отношения. На днях в прессе появилась информация, что молодые люди со скандалом расстались.

В окружении артиста говорят, что Месхи был влюблен в Анну и даже готов был пойти под венец. Он заботился о девушке, приносил кофе в постель и водил в дорогие рестораны. Как пишет сайт PROZVEZD, роман закончился из-за пагубной привычки знаменитости. Он якобы слишком увлекался спиртными напитками.

В беседе с журналистами давний друг девушки Михаил Игнатов подтвердил, что ссоры в паре начались именно из-за алкоголя. Спортсменка не смогла принять пристрастие любимого, так как сама не употребляет спиртное уже на протяжении двух с половиной лет.

Ранее в СМИ уже была информация, что Месхи неравнодушен к горячительному. По слухам, из-за этого пара крупно поссорилась в январе. Подробности инцидента неизвестны, но Анна тогда упала и до крови поранила руку. Папарацци не увидели актера в больнице, но они тогда не расстались. Знакомый баскетболистки говорит, что в тот раз она дала любимому второй шанс.

«Анечка очень добрый человек, не удивился, что тогда она его простила. У нее сильный характер. Но он ее опустошил. Анне больно. Сказала, что «все его клятвы ничего не стоят». Он не имел право поднимать на нее руку», — рассказал Михаил.

Недавно стало известно, что спортсменка и актер больше не вместе. Журналисты дозвонились до Анны и получили от нее комментарий.

«Пожалуйста, оставьте меня в покое. Да, я ушла от Гелы. Это окончательно, и это мое решение. Можете это написать, чтобы все знали! Этот человек не стоит ни секунды моей жизни на сегодняшний день. Я многое для него сделала, но», – сказала Соколова.

Ранее мы писали о том, почему Гела Месхи дважды уходил из институтов.