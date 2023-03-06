«Очень страшно»: бывший муж Климовой Гела Месхи сообщил об уходе

Бывший муж одной из самых красивых актрис отечественного кино Екатерины Климовой Гела Месхи редко дает интервью и почти не ведет социальные сети. Он – актер, о котором до сих пор говорят, как об экс-супруге знаменитой брюнетки. При этом многие поклонники в восторге от внешности и таланта мужчины.

В одном из редких разговоров с журналистами Месхи признался, что когда-то мог оказаться без профильного образования. Мужчина всегда знал, что именно хочет от жизни, поэтому не был готов учиться ради «бумажки». У него были определенные требования к педагогам, под которые подходили не все.

Гела даже признался, что из-за своего упертого характера несколько раз уходил из легендарных институтов. По его словам, уход из ГИТИСа и ВГИКа дался ему непросто.

«Я по природе своей максималист. Да еще в студии Спесивцева привык к постоянной требовательности. Но в обоих институтах такой строгости, когда от студента требуется выкладываться на все сто, не было. И это меня расхолаживало. Я чувствовал, что не развиваюсь. А я хотел и хочу до сих пор идти дальше, вперед. Когда ушел из института во второй раз, мама расстроилась: «Может, хватит? Просто получи диплом», – вспоминал артист в беседе с 7 дней.

Молодому человеку улыбнулась удача, когда он попал под крыло Константина Райкина.

«Очень страшно было уходить оттуда, где у тебя вроде бы все есть. Но я чувствовал: если останусь, ничего из меня не получится. На третий раз мне повезло: судьба привела в Школу-студию МХАТ на курс к Райкину», — рассказал звезда.

Месхи сначала очень успешно выступал в театре, но потом согласился играть в кино. Знаменитость можно увидеть в фильме о судьбе Василия Сталина — «Сын отца народов». Ради роли актеру пришлось набрать десять килограммов.

Гела Месхи с радостью говорит о творчестве, но умалчивает о личной жизни. Правда, иногда актер откровенничает с публикой. Ранее мы писали о том, что он посвятил загадочный пост бывшей жене Климовой. Поклонники решили, что звезда никак не может забыть экс-супругу.