Группа «Пикник» повысила цены на выступление после теракта в «Крокусе»

Группа «Пикник» увеличила цены на концерты после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По данным источника, стоимость выступления коллектива подняли до трех миллионов рублей. Прежде, как отмечает Baza, концертов группы стоил 2-2,5 млн рублей. В то же время райдер «Пикника» остался без изменений. В него входят пятизвездочные гостиницы, бутылка водки от лучшего местного производителя, шесть бутылок пива, восемь бутербродов в гримерке и профессиональная служба безопасности.

Кроме того, в опубликованном Telegram-каналом документе сообщается, что промоутер несет полную ответственность за безопасность группы, имущества и оборудования. Вдобавок ключевой задачей охраны на концерте «Пикника» является безопасность зрителей и музыкантов.

Напомним, 22 марта 2024 года в «Крокус Сити Холле», который расположен в подмосковном Красногорске, произошел теракт. Группа вооруженных террористов ворвалась в концертный зал перед концертом «Пикника», расстреляла посетителей и устроила пожар. По последним данным, в результате теракта пострадало свыше 180 человек.

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