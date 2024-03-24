«Пикник» опубликовал список пострадавших и погибших из числа персонала. Об этом лидеры группы сообщили в соцсетях.

Группа «Пикник» объявила о сборе средств для коллег, пострадавших в теракте 22 марта. Сообщается, что в сборе принимают участие представители концертной индустрии.

В списке жертв террористов значатся оператор следящего света, официанты площадки и помощница группы по мерчу — они погибли на месте. Заместитель технического директора площадки, один охранник и руководитель студенческой организации пропали без вести. Администратор гримерок и еще один охранник находятся в больнице.

Уточняется, что список жертв может пополниться.

Напомним, вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» произошел теракт. В здание ворвались несколько террористов, которые расстреливали людей. Позже они подожгли здание концертного зала и смогли скрыться, однако уже на следующий день их поймали. Жертвами нападения стали 137 человек.

Ранее мы писали о том, что группа «Кис-кис» пожертвовала деньги пострадавшим от теракта в «Крокусе».