Группа «Кис-кис» пожертвовала деньги пострадавшим от теракта в «Крокусе». Об этом рассказала в своем Telegram-канале Ксения Собчак.

По словам журналистки, солистки группы пожертвовали 100 тысяч рублей пострадавшим в теракте. Уточняется, что девушки отправили деньги в «Российский красный крест».

«Вот это и есть сейчас — быть со своим народом, со своей страной. И я надеюсь, что их жест не пройдёт незамеченным ни для кого», — прокомментировала новость Собчак.

Кроме того, девушки напомнили о том, что в денежной помощи нуждаются и жители Белгорода, которые подвергаются обстрелам.

«События, которые сейчас несколько меньше подсвечены в СМИ — это пострадавшие жители Белгорода, которым также требуется помощь», — говорится в сообщении солисток группы.

Собчак рассказала, что «Кис-кис» отправили 100 тысяч рублей также в фонд помощи жителям Белгорода.

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