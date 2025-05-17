«Пихали мне в лицо микрофон»: Татьяну Брухунову довели до истерики снимавшие ее на улице люди

Молодая жена 79-летнего юмориста Евгения Петросяна вновь оказалась в центре скандала. Татьяна Брухунова рассказала в социальных сетях, что столкнулась с навязчивыми молодыми людьми, которые начали снимать ее на улице, и пригрозила им уголовной статьей.

36-летняя супруга народного артиста РСФСР рассказала, что накануне вечером вышла из офиса. К Татьяне подбежали трое молодых людей, по всей видимости, журналисты или блогеры: один из них держал микрофон, другой камеру, а девушка начала задавать, как говорит Брухунова, странные вопросы про состояние здоровья Петросяна и про русских.

Когда директор Театра миниатюр попросила прекратить съемку, незнакомцы не послушались. По ее словам, держащий в руках камеру молодой человек сделал вид, что убрал технику, но Татьяна поняла, что она все еще находится в объективе.

Брухунова утверждает, что ее продолжили снимать даже, когда она села в такси. Поведение молодых людей она назвала агрессивным.

«Пихали мне в лицо микрофон. Я выяснила, что за это есть наказание. Планирую обратиться к юристу, чтобы мне объяснили эту тему, поскольку я считаю это поведение аморальным», — заключила она.

В итоге Татьяна выяснила, что наказание за незаконную съемку человека на видео предусмотрено статьей 137 УК.РФ.

Ранее Брухунову обвинили в наличии «литературных рабов» для написания постов об искусстве. Она, в свою очередь, назвала эти слухи ересью.