Пикантные кадры не получилось скрыть: Буланова угодила в неловкое положение на свадьбе
В Сети распространились кадры со свадьбы Татьяны Булановой, которые многие сочли позорными.
Фото: Starface.ru
54-летняя певица Татьяна Буланова угодила в неловкое положение на свадьбе с предпринимателем Валерием Рудневым. В Сети распространились кадры, которые многие россияне сочли позорными.
На видео Буланова в белом обтягивающем платье вышла на сцену с певицей Аленой Апиной, чтобы исполнить песню о женской дружбе. Однако попытка спеть дуэтом оставила у некоторых неприятный осадок.
Артистки покачивались из стороны в сторону, поэтому многие обратили внимание на их состояние в тот момент. Кроме того, фанаты раскритиковали внешний вид Булановой: она уже сняла пышное платье, переодевшись в обтягивающий наряд. Он подчеркивал недостатки фигуры.
Поклонники оставили следующие комментарии: «Неудачный образ у Татьяны, полнит ее платьишко», «Танюша как будто прибухивает», «Все жирки видно у Булановой». Высказывания фанатов приводит Экспресс газета.
Буланова не стала репостить видео с Апиной себе на страницу.
Напомним, свадьба Булановой и Руднева состоялась 2 июня. Торжество прошло в Санкт-Петербурге.
Брак с Рудневым – третий для певицы. В предыдущих союзах артистка родила двоих сыновей.