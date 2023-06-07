Пикантные кадры не получилось скрыть: Буланова угодила в неловкое положение на свадьбе

54-летняя певица Татьяна Буланова угодила в неловкое положение на свадьбе с предпринимателем Валерием Рудневым. В Сети распространились кадры, которые многие россияне сочли позорными.

На видео Буланова в белом обтягивающем платье вышла на сцену с певицей Аленой Апиной, чтобы исполнить песню о женской дружбе. Однако попытка спеть дуэтом оставила у некоторых неприятный осадок.

Артистки покачивались из стороны в сторону, поэтому многие обратили внимание на их состояние в тот момент. Кроме того, фанаты раскритиковали внешний вид Булановой: она уже сняла пышное платье, переодевшись в обтягивающий наряд. Он подчеркивал недостатки фигуры.

Поклонники оставили следующие комментарии: «Неудачный образ у Татьяны, полнит ее платьишко», «Танюша как будто прибухивает», «Все жирки видно у Булановой». Высказывания фанатов приводит Экспресс газета.

Буланова не стала репостить видео с Апиной себе на страницу.

Напомним, свадьба Булановой и Руднева состоялась 2 июня. Торжество прошло в Санкт-Петербурге.

Брак с Рудневым – третий для певицы. В предыдущих союзах артистка родила двоих сыновей.