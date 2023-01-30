«Пиарятся на её имени»: бывшего мужа Ани Лорак и его невесту затравили в Сети

Одна из самых привлекательных исполнительниц шоу-бизнеса Ани Лорак несколько лет назад со скандалом развелась с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Несмотря на то, что прошло уже много времени, поклонники артистки продолжают нападать на мужчину. Только теперь достается не только ему, но и его нынешней возлюбленной.

Певица простила экс-супругу все обиды и общается с ним исключительно по вопросам воспитания общей дочери. Сам Мурат сейчас счастлив в отношения с визажисткой по имени Лилия. У пары открытые аккаунты в соцсетях, поэтому хейтеры без проблем пишут им разные негативные комментарии. Недавно их вновь обвинили в пиаре на имени Лорак.

«Эти двое пиарятся на имени Лорак, а сами ничего не стоят!», «Показуха. У Лорак порода была!», «С Ани никто не сравнится, она королева!», «Он — никто и ничто, поэтому ему нужна женщина еще ниже, чем он сам», — пишут пользователи Сети

45-летний бизнесмен иногда отвечает злопыхателям и просит их не писать гадости. Он также благодарит тех, кто положительно высказывается в его адрес.

«Люди, какие вы злые! Жить с женщиной, которая поет, крайне сложно. Любому мужчине нужна прежде всего домашняя женщина. Лорак — певица, но это не делает кого-то лучше или хуже. Есть просто любовь. Люди сходятся, расходятся, благодарят друг друга за то, что было», — считает один из поклонников.

Ранее мы писали о том, кто является нынешним поклонником Ани Лорак. Этим мужчиной оказался обладатель титула «Мистер Испания».