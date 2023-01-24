В Сети рассекретили отношения Ани Лорак с обладателем титула «Мистер Испания»

В 2019 году Ани Лорак развелась с турецким бизнесменом из-за его постоянных измен. С тех пор все внимание публики приковано к личной жизни певицы. Поклонников интересует: сумела ли она залечить раны и вновь довериться мужчине. Лорак никогда не отвечала прямо на этот вопрос, однако недавно артистка поделилась в социальной сети снимком, на котором ее обнимает высокорослый красавец. Фотографию девушка интригующе подписала: «Начало чего-то нового». Фолловеры подумали, что таким способом знаменитость намекнула на обретенное женское счастье, вот почему все принялись искать информацию о загадочном незнакомце.

Внимательная публика вспомнила: ровно год назад Лорак уже выкладывала фото с данным мужчиной. Найдя архивную публикацию, удалось установить личность нового ухажера Ани. Некоторые детали из жизни молодого человека взбудоражили фантазию общественности.

Выяснилось, что на снимке певица с Исааком Виджраку. Он позиционирует себя, как «философ радости и создатель положительной кармы». Кроме того, оказывается, мужчина обладает титулом «Мистер Испания» - 2002.

Кажется, Лорак «отхватила» не только самого осознанного, но и красивого избранника. Если девушка действительно состоит с ним в отношениях, то остается только порадоваться за артистку, которая вновь обрела женское счастье.

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