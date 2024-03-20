Пиарщица Глазунова заявила, что Кологривый сам ступил на «дорожку скандалов». Об этом сообщает NEWS.ru.

По мнению PR-директора блогеров и артистов Натальи Глазуновой, последний скандал, связанный с актером Никитой Кологривым произошел из-за того, что ему не удалось справиться с обрушившейся славой.

«Ступить на дорожку скандалов (конфликт с Александром Гордоном, конфликт с организаторами фан-встречи в Новосибирске, критика коллег по цеху) изначально было провальным решением. Репутация и доверие аудитории к актеру еще до конца не сформировалось, как своими действиями актер их самостоятельно начал рушить», — рассказала она.

Глазунова добавила, что вероятно у артиста нет грамотного PR-агента, который бы выстроил его образ для аудитории.

«Именно он должен был сформировать образ и имидж актера, выстроить антикризисный пиар. Чего в случае с Кологривым не произошло. Важно было в нем сформировать социальную дисциплину и понимание того, к чему могут привести его действия», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Никита Кологривый обратился к покусанной им официантке.