«Пиар-пузырь»: почему Настя Ивлеева заинтересовалась политикой и как с этим связана Ксения Собчак

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко объяснил, почему после скандальной «голой» вечеринки блогер Анастасия Ивлеева стала все больше внимания уделять политике. По его мнению, она попробует пойти по стопам Ксении Собчак.

«У меня сразу возникает ассоциация с Ксюшей Собчак, что из всей этой политической карьеры раздувается один огромный пиар-пузырь. Думаю, Ивлеева может идти по такому же пути. Она персона публичная и привлекла к себе внимание, поэтому ей неважно черный пиар использовать или белый», — рассказал Рудченко в беседе с NEWS.ru.

При этом он выразил уверенность, что Ивлеева не сможет вернуть себе расположение россиян с помощью обсуждения политических тем. По мнению Рудченко, после «голой» вечеринки в искренность Насти просто никто не поверит.

«Она живет своей жизнью, а у россиян совсем другая жизнь и волнуют их другие вещи. Поэтому на ее надуманной госслужбе уже изначально можно ставить крест», — заключил продюсер.

Ранее Анастасия Ивлеева показала в своем блоге, как смотрела трансляцию с инаугурации президента Российской Федерации Владимира Путина. Блогер снимала себя на телефон, улыбалась и делала вид, что внимательно слушает речь главы государства.