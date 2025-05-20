«Пиар никогда не помешает»: психолог раскрыла трещину в отношениях Лепса с 19-летней невестой

Народный артист Григорий Лепс в прошлом году начал встречаться с девушкой Авророй Кибой, которая на 43 года младше него. Сначала многие думали, что это пиар-роман, но певец начал убеждать публику в серьезности своих намерений. Однако клинический психолог Марианна Абравитова увидела проблемы в отношениях пары.

Певец много говорил о женитьбе на Авроре, но торжество все же перенесли из-за финансовых проблем Лепса. Показательной была и эмоциональная реакция Авроры на вопрос журналистов о личной жизни.

Психолог считает, что дыма без огня не бывает. Скорее всего, в паре есть определенные проблемы, вызванные огромной разницей в поколениях, заключила она в разговоре с Пятым каналом.

Изначально, говорит специалист, в паре была сильная страсть и завышенные ожидания. Но, узнав друг друга поближе, Григорий и Аврора могли немного разочароваться.

Психолог уточнила, что такие конфликты часто бывают в парах, особенно в тех, где влюбленные не готовы принять друг друга такими, какие они есть.

«Ну, а пиар никогда не помешает артисту или девушке артиста», — пояснила Марианна Абравитова.

Ранее актриса Наталья Рудова заявила, что девушка Лепса «себя продала на все телеканалы».