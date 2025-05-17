«Она себя продала на все телеканалы»: Наталья Рудова резко высказалась о 19-летней девушке Лепса

Наталья Рудова ополчилась на 19-летнюю невесту Григория Лепса. Подробности приводит StarHit.

Аврора Киба впервые появилась на публике летом прошлого года на премии МУЗ-ТВ в компании артиста. После такого выхода в свет звездная пара подтвердила свои отношения, однако не все поклонники Григория верят в искренность их чувств. Сейчас Аврора будет впервые принимать участие в реалити «Мастер игры» вместе с другими звездами шоу-бизнеса.

Среди участников оказалась и Наталья Рудова, с которой у Кибы произошел конфликт. По словам актрисы, хрупкая и робкая Аврора на самом деле непредсказуема и хитра, из-за чего с ней нужно быть аккуратными.

После случившегося скандала с Авророй Рудова напомнила, как и почему 19-летняя девушка Лепса стала популярной.

«Ты видела, как она себя продала на все телеканалы страны? Она шарит за шоу!» — разозлилась Наталья.

Кроме того, сама Киба заранее предупредила своих противников, что с ней лучше не связываться: «Я пока не знаю, куда заведет меня игра, но у меня есть только одно правило — никаких правил!» — пригрозила Аврора.

Ранее мы писали о том, что Григорий Лепс накинулся на журналистку из-за одного вопроса.

Также сообщалось, что невеста Лепса объявила об участии в шоу и нарвалась на критику.