Пиар или нет: в загадочных отношениях Дайнеко и Воробьева появились новые детали

Когда-то Алексей Воробьев и Виктория Дайнеко считались самой красивой парой отечественного шоу-бизнеса. Молодые люди неоднократно расставались и сходились вновь, но, увы, построить семью им так и не удалось. В новом интервью для шоу «Злые языки» певица впервые прокомментировала отношения со звездной коллегой.

Алексея Воробьева всегда называли завидным холостяком. Мужчина даже пытался найти свою любовь на романтическом проекте от «ТНТ», но не все верили в искренность его намерений. Как и не верили в то, что между ним и Викторией могут быть искренние чувства. Вот почему Дайнеко поспешила опровергнуть все домыслы.

Артистка заявила: их отношения с Воробьевым никогда не были пиаром. Они по-настоящему испытывали счастье друг от друга и занимались совместным творчеством.

«Интима у нас не было, мы песни писали. Это была влюбленность. Все, что делает артист: с кем-то встречается, дружит — это пиар для людей. Но я не такая продажная шкура», — резюмировала Виктория.

Ранее Дайнеко публично рассказала о своем избраннике и высказалась по поводу второй беременности. Подробности читайте в этой статье.