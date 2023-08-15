Пиар-директор Ивана Урганта раскрыла его местонахождение и нынешнюю работу

Пиар-директор телеведущего Ивана Урганта Елена Романова рассказала, где он сейчас находится, а также чем занимается. Несмотря на то, что уже долгое время шоумен не появлялся на телевидении, член его команды заверила – без работы он не сидит.

Уже довольно давно поклонники не получают от Ивана никакой точной информации о его нынешней жизни. После закрытия «Вечернего Урганта» появилось много слухов и по поводу увольнения артиста, и его эмиграции. Однако весной этого года он неожиданно появился на премьере фильма «Вызов» и сообщил, что зрители еще смогут увидеть его в эфире Первого канала. Правда, прошло уже немало времени, а обещание все еще не было исполнено.

Сейчас об Иване и вовсе все меньше новостей. В начале августа в СМИ активно обсуждали, что ФНС начали проверку телеведущего, но потом в ведомстве это опровергли. Немного приоткрыть завесу тайны, что сейчас происходит с Ургантом, удалось, поговорив с его пиар-директором. Она сообщила, что, по ее данным, шоумен находится в Москве и работает «в силу своих возможностей».

«Вряд ли он сможет спрятать этот потенциал и рвение к творчеству. Так что думаю, что он чем-то интересным занят в любом случае», - рассказала Романова изданию kp.ru.

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