Пианист Даниил Крамер рассказал, что после начала СВО получал угрозы из Киева

Народный артист России, джазмен и пианист Даниил Крамер заявил, что после начала специальной военной операции на Украине ему приходили письма с угрозами. Его слова приводит РИА Новости.

«Когда я написал, что не собираюсь уезжать вот тогда началось. Мне даже из Киева написали: «Когда ты приедешь в Киев, не забудь взять с собой полиэтиленовый мешок, чтобы было, в чем тебя обратно отправить по частям», — рассказал музыкант.

Также Крамер отметил, что всего его друзья были уверены в том, что с началом боевых действий он покинет Россию.

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