НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 03 февраля 2025, 16:16
1 мин.

Певицу Zivert за неделю до шоу в Екатеринбурге вычеркнули с рекламных афиш

Ura.ru: в Екатеринбурге внезапно отменили выступление певицы Zivert.
Певицу Zivert за неделю до шоу в Екатеринбурге вычеркнули с рекламных афиш

© Starface.ru

В Екатеринбурге внезапно отменили шоу певицы Юлии Зиверт, выступающей под псевдонимом Zivert. Артистка должна была выступить на фестивале Big Love Show, однако ее имя исчезло с рекламных афиш.

Как пишет Ura.ru, мероприятие состоится уже 9 февраля, и Zivert была заявлена его хедлайнером.

Причина, по которой жители Екатеринбурга не увидят шоу артистки, не раскрывается, однако известно, что 7 февраля она выступит в рамках Big Love Show в Санкт-Петербурге.

Представители Zivert никак не комментировали исчезновение ее имени с афиш в Екатеринбурге за неделю до концерта.

В сентябре 2024 года певица вернулась на сцену после перерыва из-за проблем со здоровьем – у нее обострился остеохондроз. Zivert представила сольную программу и появилась в новом образе.

Ранее 34-летняя певица Zivert ответила на критику внешности. Исполнительница хита «Кто сказал» выступила против навязанных стандартов красоты и заявила, что ее ежедневно хейтят за фигуру.