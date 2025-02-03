Певицу Zivert за неделю до шоу в Екатеринбурге вычеркнули с рекламных афиш

В Екатеринбурге внезапно отменили шоу певицы Юлии Зиверт, выступающей под псевдонимом Zivert. Артистка должна была выступить на фестивале Big Love Show, однако ее имя исчезло с рекламных афиш.

Как пишет Ura.ru, мероприятие состоится уже 9 февраля, и Zivert была заявлена его хедлайнером.

Причина, по которой жители Екатеринбурга не увидят шоу артистки, не раскрывается, однако известно, что 7 февраля она выступит в рамках Big Love Show в Санкт-Петербурге.

Представители Zivert никак не комментировали исчезновение ее имени с афиш в Екатеринбурге за неделю до концерта.

В сентябре 2024 года певица вернулась на сцену после перерыва из-за проблем со здоровьем – у нее обострился остеохондроз. Zivert представила сольную программу и появилась в новом образе.

Ранее 34-летняя певица Zivert ответила на критику внешности. Исполнительница хита «Кто сказал» выступила против навязанных стандартов красоты и заявила, что ее ежедневно хейтят за фигуру.