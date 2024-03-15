Певицу Юлию Беретту приняли за Лайму Вайкуле на светской вечеринке из-за одежды и манеры исполнения

На светской вечеринке в Москве зрители спутали экс-солистку группы «Стрелки» Юлию Беретту с прибалтийской артисткой Лаймой Вайкуле. Манера исполнения песни и одежда очень напоминали стиль исполнительницы.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Отмечается, что Беретта выбрала для выступления мужской костюм-двойку и пела в свойственной Вайкуле манере. В зале стали перешептываться, некоторые подходили ближе к сцене.

Беретта исполняла композицию «Танк»: по интонациям и хореографии композиция напоминала хиты Вайкуле. Каждый жест артистки обсуждался в зале.

Несмотря на громкое название, песня «Танк» рассказывает об отношениях мужчины и женщины. Беретта сообщила, что пока это название «сырое» - песня записана не полностью.

Ранее музыкальный продюсер Леонид Дзюник заявил, что на фестиваль Вайкуле в этом году приедут «старые иноагенты». Он напомнил, что в прошлом году друзья певицы – Алла Пугачева и ее муж – даже не вышли на сцену.