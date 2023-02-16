Певицу Веру Брежневу вырезали из сериала «Мажор» с Павлом Прилучным

Уже почти год назад Вера Брежнева покинула Россию, публично заявив о своей позиции. На некоторое время она приостановила карьеру и перестала выходить на связь, но с конца 2022 года начала постепенно завоевывать иностранную аудиторию. Она выпускает песни не на русском языке, да и посты в ее социальных сетях теперь посвящены точно не отечественной аудитории. Такое поведение экс-солистки «ВИА Гры» не прошло бесследно, и ее стали активно «отменять» в стране, в которой она заполучила свою популярность.

Стало известно, что телеканал ТВ-3 вырезал кадры с Верой Брежневой из сериала «Мажор», несмотря на то, что это повлияло на ход повествования. В проекте певица появлялась в роли самой себя и эпизод с ней длился 40 секунд. Заметила изменения телеведущая Ксения Собчак, о чем и сообщила в Телеграм-канале «Кровавая барыня».

«Брежнева появилась в 10-й серии второго сезона в роли камео, играя саму себя. По сюжету главные герои (с Павлом Прилучным) ведут расследование, которое после вырезанных сцен с певицей стало бессмысленным», - написала Ксения.

Отметим, что урезанный эпизод показывается только по телевидению. На стриминговых платформах Брежнева в серии по-прежнему присутствует.

Ранее Вера Брежнева заговорила о любви после сообщения о разводе с Константином Меладзе.