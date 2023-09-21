Певицу Таисию Повалий требуют лишить гражданства после выступления в Кремле

Исполнительницу Таисию Повалий требуют лишить украинского гражданства после выступления в Кремле. Она вышла на сцену с Кубанским казачьим хором и исполнила народную песню «Ты ж мене пидманула». Об этом сообщает «Утро.ру».

После февральских событий звезда осталась в Москве и даже перевезла сюда свою мать. Таисия активно выступает на концертах и принимает участие в различных мероприятиях, что не нравится части ее коллег и поклонников.

Недавно разгорелся настоящий скандал, когда Повалий вышла на сцену Кремля. Часть ее выступления опубликовали в Сети. На кадрах артистка в веселом настроении исполняла народную песню «Ты ж мене пидманула» вместе с Кубанским казачьим хором. Сам концерт назывался «Песни русского мира».

Часть поклонников артистки, которые отвернулись от нее по политическим причинам, была в ярости. Они потребовали лишить Таисию Повалий украинского гражданства. Их поддержала коллега артистки Анастасия Приходько.

«Да заберите у нее уже гражданство! И звания! И забудьте как зовут», – высказалась Приходько.

Ранее мы писали о том, что фигуристка Маргарита Дробязко сообщила, что не откажется от РФ ради сохранения паспорта Литвы. Недавно МВД Литвы рекомендовало президенту страны лишить спортсменку гражданства. В соцсети Дробязко отреагировала на подобное заявление.