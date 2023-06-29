Певицу Славу высмеяли из-за рассказа об ухаживаниях Орландо Блума

На днях певица Слава поделилась историей из прошлого. Она рассказала, что за ней ухаживал Орландо Блум. В своем новом видео блогер Антон Суворкин высмеял звезду, подвергнув сомнению сказанное ей накануне.

Об этом сообщает портал «Дни.ру».

Антон сообщил, что все, что известно о жизни эстрадной певицы, — это лишь история про то, как один «старик» дал Славе «путевку в жизнь».

По его мнению, певица не могла привлечь Орландо, потому что ее поведение и манеры могли быть намного лучше. Не обошлось и без упоминания гражданского мужа Славы. Антон отметил, что не понимает, как они прожили вместе столько лет.

Напомним, Слава сообщила, что Орландо Блум проявлял ей знаки внимания, когда она была беременной. По ее словам, однажды на мероприятии в Лондоне, где присутствовали многие мировые знаменитости, певица познакомилась со звездой «Пиратов Карибского моря», который откровенно к ней приставал.

Ранее мы писали, что 43-летняя певица Слава вновь попала в больницу из-за неудачной пластической операции.