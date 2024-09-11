«Отрицание! Гнев! Принятие!»: экстремально худая Полина Гагарина изнуряет себя тренировками

Певица Полина Гагарина опубликовала в соцсетях видео со своей спортивной тренировки. На кадрах звезда предстала сильно похудевшей, а как отмечают фанаты, даже экстремально худой.

Исполнительница хита «Спектакль окончен» строго следит за своей фигурой и много занимается спортом. Публика все чаще обсуждает то, что Полина просто тает на глазах из-за любви к спорту. Сама она так не считает, поэтому продолжает делать упражнения.

В новом ролике певица предстала в розовом топе, черных шортах и белых кроссовках. Она занималась под руководством тренера. Полина выполняла упражнения на спортивной площадке. Она делала выпады, подпрыгивала и использовала степ-платформу.

«Отрицание! Гнев! Принятие! А у вас как со спортом?» — написала Гагарина в личном микроблоге.

Фанаты отметили, что у Гагариной сильная воля, раз она при любой ситуации занимается спортом и сохраняет подтянутое тело. Но нашлись и те, кто раскритиковал звезду за излишнюю худобу.

«Самая спортивная наша звездочка», «Коряво немного, но в целом ок, учитесь кайфовать от упражнений», «Дайте немедленно ей еды», «Смотри не исчезни, чуток хоть поднабрать бы», — высказались в комментариях.

Ранее мы писали о том, в какую школу Полина Гагарина отдала свою семилетнюю дочь.