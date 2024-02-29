Певицу Ольгу Кормухину приняли в Союз десантников России. Об этом сообщает mk.ru.

Ольга Кармухина рассказала о том, что ее наградили медалью «За участие в специальной военной операции». Кроме того, певица вступила в Союз десантников России.

«Я не стала десантником, я - почетный член Союза десантников России. Быть десантником — это надо много что уметь», — призналась она.

После получения нового статуса Кормухина рассказала, что готова заниматься еще и воспитательными работами. Вероятно, певица задела своим высказыванием Филиппа Киркорова, который выпускает игрушек в виде пупсов.

«Теперь мы можем прыгать во все бассейны и „перевоспитывать жесткими методами“ разных пупсов и королей помоек», — заявила она.

Певица также рассказала, что ей, помимо удостоверения, вручили тельняшку и голубой берет.

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