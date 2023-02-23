Певицу Наташу Королеву вызвали в Кремль из-за ее выступления

Певица Наташа Королева рассказала, что ее вызвали в Кремль в связи с предстоящим выступлением на главной сцене страны. Артистка привела подробности случившегося.

С Королевой обговорили технические детали выступления, которое состоится уже через несколько недель. Певица, находясь там, показала подписчикам концертную площадку Большого Кремлевского дворца.

В соцсетях она рассказала: «Вот она, святая святых, кремлевская сцена. Вы посмотрите, какая она огромная, когда нет никакой декорации. Вот, огромнейшая сцена Кремля!»

Отметим, что весной состоится юбилейный концерт Королевой.

Подготовка к нему должна отвлечь от последних новостей о возможном разводе с Сергеем Глушко. Недавно артистка говорила, что в их семье «все прекрасно». Незадолго до этого балерина Анастасия Волочкова утверждала, что Королева «вроде, уже не с ним».