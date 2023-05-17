Певицу Наталию Власову выписали из больницы после комы и ИВЛ

44-летнюю певицу Наталию Власову выписали из больницы. Она находилась в медучреждении с конца апреля.

О выписке сообщил директор артистки Андрей Карпов.

«Сейчас она дома на капельницах», - сообщил он.

Исполнительница хита «Я у твоих ног» вовсю готовится к концерту. Выступление назначено на 22 мая, его не планируют отменять, рассказал сайт kp.ru.

Напомним, Власова в последнее время пережила немало проблем. Сначала была обстреляна ее машина. Певицу вызывали в полицию, ее опросили. Виноватого так и не нашли.

Потом певице стало плохо во время частного выступления – она упала в обморок на сцене. Власову доставили в больницу, ей провели операцию. Артистку подключали к ИВЛ и вводили в медикаментозную кому.

Ранее мы писали, что актрисе Любови Толкалиной провели операцию. Она призналась, что врачи нашли в животе «кое-что несовместимое с жизнью». После хирургического вмешательства артистка еле ходит.

Год назад она попала в больницу с нервным истощением и лежала под капельницами. На фоне случившегося у Толкалиной ухудшилось зрение.