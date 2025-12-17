Певицу Надежду Кадышеву довели до слез на съемках новогоднего концерта. Об этом сообщает StarHit.

По информации источника, Кадышева, вернувшая себе популярность в 2025 году, избирательно соглашалась на съемки в праздничных концертах. Кроме того, она выдвинула ряд условий. Певица приехала на съемочную площадку с мужем и сыном, без которых отказывается выступать, и потребовала удалиться журналистов во время записи ее номера.

Для мероприятия артистка выбрала платье нежно-розового оттенка и подобрала кокошник в тон, дополнив образ ожерельем и крупными серьгами. Кадышева исполнила хит «Широка река», но после выступления зрители отказывались ее отпускать — аплодисменты не прекращались несколько минут. Певица, увидев реакцию публики, не смогла сдержать слез.

«На бис на таких съемках петь, конечно же, не принято, поэтому Надежда Никитична просто от души поблагодарила массовку за теплый прием и призналась всем в любви. В какой-то момент она не смогла совладать с эмоциями и даже прослезилась, ей была приятна такая реакция и отдача», — заявили инсайдеры.

Ранее сообщалось, что Кадышева отказалась от съемки в новогодней программе на одном из каналов после ток-шоу о личной жизни сына. Подробности читайте в этой новости.