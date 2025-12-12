Кадышева отказалась от съемки в новогодней программе на одном из каналов после ток-шоу о личной жизни сына

Певица Надежда Кадышева отказалась сниматься в новогодней программе на канале «Россия». Причиной стала обида артистки на ток-шоу о сыне Григории.

Об этом узнал сайт Kp.ru.

По информации издания, Кадышева появится в новогодних шоу на других каналах – НТВ и Первом канале.

На Первом в этом году выступят самые популярные артисты. Среди них – Татьяна Куртукова, Татьяна Буланова, группа AY YOLA и другие.

Ранее продюсер Сергей Лавров заявлял, что Кадышева просит гонорар за новогодние выступления в размере 25-30 млн рублей, хотя основные хиты исполняет сын. Эти условия отпугивают заказчиков. Кроме того, на концертах выступает и муж певицы.

По некоторым данным, гонорар Кадышевой за новогодние выступления может доходить до 50 млн. Критик Сергей Соседов счел доходы в размере 50 млн за выступления очень завышенными. Сообщалось, что Сергей Шнуров выступает на новогодних корпоративах за 27 млн, а Филипп Киркоров и Ирина Аллегрова готовы работать за 25 млн.