Певицу МакSим заметили за необычным занятием в Таиланде

Певица МакSим нашла нужным взять Псалтырь и улететь в Таиланд с детьми. Она поделилась кадрами с отпуска в соцсетях.

Звезда, сделавшая откровенные признания о своей алкогольной зависимости в июле 2023 года, записав видео из реабилитационного центра для своих поклонников, теперь демонстрирует свою новую фазу жизни — семейный отдых в экзотической стране. В новом видео она предстала на пляже, рядом был Псалтырь.

В предыдущих интервью после ее открытых признаний, МакSим рассказывала о трудном периоде, который связан с алкогольной зависимостью, начавшейся рано после тяжелого периода болезни. Она выражала признательность своей старшей дочери Александре за поддержку и объясняла, что решение лечиться было принято под влиянием дочери. Александра поддерживала мать, говоря ей, что для нее самое важное в жизни – семья, а мнения окружающих не имеют значения. Наследница была полностью на стороне матери в ее решении пройти лечение в специализированном центре.

МакSим подчеркнула, что старшая дочь перенесла основную часть негативных последствий ее зависимости, но ее младшую дочь Марию удалось оградить от психологической травмы. Сейчас они наслаждаются отдыхом в Таиланде.

Напомним, что старшая дочь, Александра, является дочерью звукорежиссера Алексея Луговцова, с которым МакSим была в браке три года, а вторую дочь, Марию, она родила от бизнесмена Антона Петрова.

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