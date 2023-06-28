52-летняя певица Кристина Орбакайте проводит время в Италии с младшим сыном Дени Байсаровым

В последнее время все внимание публики приковано к сыновьям Кристины Орбакайте. Если о старшем сыне певицы в Сети есть много информации, то вокруг персоны ее младшего наследника за полгода возникло множество легенд. Осенью 2022 года Дени Байсаров заявил о приостановке бизнеса и бесследно исчез из России. Многие были убеждены, что молодой человек перебрался в Европу, однако подтверждений для подобных суждений не было. На этот раз Кристина сама заговорила о местонахождении своего наследника.

В личном блоге Орбакайте сообщила, что вместе с супругом и дочерью прилетела в Италию. Эту страну артистка выбрала не просто так: год назад она уже была здесь вместе с Дени, поэтому звезда вновь отдала предпочтение Италии, чтобы встретиться с сыном после долгого перерыва. Вот почему в социальной сети Орбакайте появилось трогательное фото с Байсаровым.

Как сообщает «7Дней.ru», певица отказалась от досуга со старшим сыном. Артистка могла бы провести отпуск с Никитой Пресняковым или пригласить его в Италию для полного воссоединения семьи, однако ничего из этого не произошло. По данным СМИ, причина подобного кроется в плохом финансовом положении Никиты. Переехав в США, молодой человек заново начал музыкальную карьеру, поэтому о больших заработках говорить не приходится.

Ранее мы писали о том, что 52-летнюю певицу Кристину Орбакайте заподозрили в романе с актером Кириллом Сафоновым. Подробности смотрите в этой статье.