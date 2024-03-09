Певицу Кристину Орбакайте не пустили на сцену Кремлевского дворца

Вернувшаяся в Россию ради заработков певица Кристина Орбакайте вновь оказалась в центре скандала. Ее исключили из списков участников праздничного концерта в Кремлевском дворце, посвященном 8 Марта.

По данным mk.ru, дочь Аллы Пугачевой должна была выйти на сцену после Ирины Аллегровой и Игоря Крутого в финальной части концерта. Планировалось, что Орбакайте исполнит песню «Просто любить тебя» в дуэте с Алексеем Воробьевым.

Отмечается, что имя Орбакайте значилось в списке участников еще в день концерта, но в последний момент номер был исключен из программы мероприятия.

При этом пошли слухи, что Кристина пострадала из-за последней выходки знаменитой матери. 74-летняя Алла Пугачева сначала устроила танцы под украинскую музыку, а после заявила, что «нормальные артисты не собираются возвращаться в Россию».

Алексей Воробьев все же выступил в этот вечер со своей песней. Вместо Орбакайте на сцену вышли Таисия Повалий и Денис Майданов.

Ранее Кристина Орбакайте выступила в московском ресторане. Концерт прошел не так гладко, как хотелось бы — певицу подвела аппаратура. То выключался микрофон, то сбоил звук.