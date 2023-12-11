Певицу Ирину Аллегрову месяцами преследует поклонник, годящийся ей в сыновья

У певицы Ирины Аллегровой появился преследователь. 40-летний поклонник уже на протяжении нескольких месяцев появляется там же, где и его кумир. Но отвечать взаимностью на чувства мужчины артистка не собирается.

По данным источника издания «7Дней.ru», настойчивый фанат не пропускает ни один выход в свет Аллегровой. Он даже появился на «Песне года» и смог обойти охрану звезды, чтобы вручить ей букет. Цветам певица сильно удивилась, ведь обычно ей их преподносят уже после выступления ее доверенные люди, но не отказалась от презента.

Какую цель преследует поклонник – неизвестно. Но если он таким образом добивается расположения знаменитости, то ему ничего не светит. В окружении артистки говорят, что она не жаждет романов. Любовным интригам Аллегрова теперь предпочитает дом и семью.

«У нее сейчас совершенно другие радости. Она наконец-таки смогла понять настоящую жизнь. Она все время проводит дома вместе с дочкой и внуком. Печет хлеб – и испытывает самые настоящие «бабские радости», как она любит говорить», - поделились близкие певицы.

Ранее 71-летняя Ирина Аллегрова появилась на концерте в Кремле в шубе и парике.