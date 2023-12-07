Аллегрова после долгого отсутствия появилась в Кремле: была не в духе

Императрица российской эстрады Ирина Аллегрова вернулась на сцену после долгого отсутствия. 71-летняя артистка появилась на концерте в Кремле в шубе и парике. Об этом сообщает «Экспресс газета» со ссылкой на журналиста Феликса Грозданова.

После долгого перерыва исполнительница впервые выступила на сцене «Песни года». Однако ей показалось, что одного выступления мало, и на следующий день после этого события она посетила Большой зал Государственного Кремлевского дворца. Там проходил благотворительный концерт, посвященный Дню Героев Отечества.

На мероприятии Аллегрова впервые за долгий период попала в объективы фотокамер. Феликс Грозданов опубликовал видео, на котором певица, хоть и выглядела роскошно в своей фирменной шубе и парике, явно не находилась в лучшем настроении.

«Теперь я понял смысл выражения «посмотрела – как рублем одарила». Ирина Аллегрова приехала на концерт в Кремль», – подписал видео светский журналист.

Несмотря на это, ее возвращение на сцену очень порадовало публику, а особенно ее поклонников.

Ранее промоутер рассказал, что гонорары певицы Ирины Аллегровой начинаются от 15 миллионов рублей. Любителям российской эстрады предложили заменить уехавшую Аллу Пугачеву другими артистами. Но за концерт с императрицей придется отдать сумму, на которую вполне можно купить квартиру в Москве.