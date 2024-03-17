Певицу Эстер Горбадей выгнали из шоу «Новая Фабрика звезд». Об этом сообщает StarHit.

На экраны вышел очередной выпуск шоу «Новая Фабрика звезд». На этот раз приглашенными звездами стали Сергей Лазарев, Лариса Долина, группа «А'Студио» и Анна Плетнева.

Похвалы от членов жюри удостоилась участница проекта Нонна Еганян, которая исполнила песню вместе с Ларисой Долиной.

«Я понимаю, Нонна, что ты чувствовала, когда выходила на сцену, какой груз ответственности был на твоих плечах. У тебя сногсшибательные вокальные данные. Ты поешь потрясающе», — заявил Сергей Лазарев.

Еще одним открытием на проекте стал сын Михаила Круга. Он отказался от привычного ему жанра шансона и спел хит «Плохая девочка» вместе с Анной Плетневой.

А вот в номинации оказались Дарья Кочнева, Вадим Гладков и Эстер Горбадей. Первую девушку спасли судьи, Вадима — коллеги по звездному дому, а вот Эстер пришлось покинуть проект.

Ранее мы писали о том, что Яна Чурикова объяснила, почему не появится в «Новой Фабрике звезд».