«Не будет легендарным проектом»: Яна Чурикова объяснила, почему не появится в «Новой Фабрике звезд»

Яна Чурикова заявила, что «Новая Фабрика звезд» не станет легендарным проектом. Об этом она рассказала в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чуриковой".

Ведущая семи сезонов проекта «Фабрика звезд» Яна Чурикова призналась, что смотрела лишь часть первого выпуска нового сезона шоу. По ее словам, «Новая Фабрика звезд» имеет ряд недочетов.

«От старой доброй „Фабрики звезд“ здесь есть только концепция исполнения со звездой: участник свежий, неотесанный, маленький, ничего не умеющий поет типа со звездой. Эта концепция осталась, но ты не можешь подходить к новой „Фабрике звезд“ с мерками старой», — объяснила она.

Телеведущая добавила, что новый проект не вызывает у нее ностальгических эмоций. При этом шоу вряд ли способно повторить успех предыдущих сезонов, которые выходили в нулевые.

«Это не будет легендарным проектом — это очевидно, но это будет просто еще одним крепким продуктом», — заключила она.

Также Чурикова рассказала, что не появится в «Новой Фабрике звезд» из-за плотного графика и работы на Первом канале.

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