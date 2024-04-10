Певицу Анжелику Варум увидели в Москве после слухов об отъезде в США

Певица Анжелика Варум стала членом жюри конкурса в Москве на фоне слухов об отъезде в США. Информация об этом появилась на портале StarHit.

Исполнительница вручила призы победителям международного вокального конкурса МАТС, организованного Николаем Агутиным, отцом ее супруга Леонида Агутина.

Мероприятие, проходившее в Москве на протяжении трех дней, предоставило участникам не только возможность выступить на сцене, но и принять участие в различных встречах со звездами. Журналисты заметили Анжелику Варум. Она не скрывалась и даже вручила победителям призы. Среди них были: бесплатное обучение в международной академии музыки Николая Агутина, а также фотосессии для создания портфолио.

Напомним, что в последнее время в СМИ ходят слухи о том, что жена Леонида Агутина переехала в США. Как писал Kp.ru, певица якобы уже полгода живет в Лос-Анджелесе в роскошной квартире за 196 млн рублей.

Но в конце марта Варум видели на сцене вместе со своим мужем во время его тура. Гастроли не продолжились из-за случившегося теракта в «Крокус Сити Холле».

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