Певицу Анну Седокову обвиняют в мошеннической схеме с брачным договором: подробности

Адвокат семьи баскетболиста Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова заявила, что певице Анне Седоковой грозит дело о мошенничестве. По словам юриста, артистка могла обмануть бывшего мужа и подписать с ним фальшивый брачный договор.

Даже спустя почти год после смерти Яниса его родственники не могут простить Анну и продолжают пытаться привлечь ее к ответственности. Сначала они утверждали, что именно певица довела спортсмена до самоубийства, а теперь они обвиняют ее в мошенничестве. Адвокат семьи рассказала, якобы в США Седокова заключила с Тиммой брачный договор, который оказался недействительным. Причем, по словам Гавриловой, экс-солистка «ВИА Гры» знала об этом, а ее бывший супруг нет.

После этого, как утверждает юрист, Анна обратилась с договором в Росреестр и распродала все имущество, а деньги присвоила себе. Таким образом близкие Яниса остались ни с чем.

«В моем представлении это абсолютно бандитская схема! Налицо мошенничество», - заявила адвокат.

