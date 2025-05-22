Певицу Анну Asti обвинили в плагиате обложки для нового трека

Анну Asti обвинили в плагиате обложки для нового трека. Исполнительница из Челябинска Софья Солодовник, выступающая под псевдонимом Sofya Soul, обратила внимание на поразительное сходство обложек ее песни «Дай мне силы» и нового трека Анны Asti «Высшие силы». Певица сообщила в беседе с «КП-Челябинск», что ее трек вышел еще 26 декабря.

На обеих композициях изображены профили певиц с поднятыми руками на красном фоне, что вызвало вопросы у автора оригинальной работы.

«В шоу-бизнесе совпадения в музыке, аранжировках – это норма. Но согласитесь, в данном случае совпадений слишком много», – высказалась челябинка.

Софья пояснила, что концепция ее обложки отражает смысл песни — обращение к высшим силам. Красный круг символизирует замкнутость и тревогу, заложенные в тексте.

Музыкальный критик Олег Кармунин предположил, что сходство могло возникнуть случайно — агрегаторы иногда предлагают артистам шаблонные варианты обложек через нейросети. При этом он отметил, что обе композиции перекликаются со сценой из фильма Тарантино «Убить Билла».

Певица из Челябинска призналась, что не пойдет в суд, но хотела бы посотрудничать с Анной. Она писала об этом в соцсетях звезды, но ее комментарии удалялись.

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