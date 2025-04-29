Продюсер раскрыл, сколько зарабатывает на корпоративах молчащая о СВО Анна Asti

Продюсер Сергей Дворцов рассказал о гонорарах певицы Анны Asti после того, как Вика Цыганова раскритиковала ее за работу в России только ради денег. В беседе с порталом «Страсти» музыкальный эксперт отметил, что звезда сцены получает 9 млн рублей за корпоратив, но при этом по-прежнему боится говорить о специальной военной операции.

После начала СВО Анна решила остаться в России и продолжила выпускать треки, давать концерты в стране. При этом за три года она ни разу не обозначила свою гражданскую позицию. За это ее осудила Цыганова. По мнению артистки, Asti не уехала лишь потому, что побоялась потерять многомиллионные заработки.

Получает певица в России, как оказалось, действительно немалые деньги. В прошлом году продюсерский центр Анны принес ей 350 млн рублей. И довольно много она зарабатывает, выступая на корпоративах.

«У Ани Asti гонорар на частном корпоративе составляет, знаю, от 9 млн рублей. И то это зависит от условий, города и тому подобное», - рассказал Дворцов.

По мнению продюсера, Цыганова имеет право критиковать Анну, так как сама неоднократно показывала свой патриотизм. Сергей Дворцов считает, что сейчас все артисты должны не носить маски, а открыто высказываться о СВО, поддерживать свою страну. Он призвал и Asti больше не бояться.

«Вика Цыганова имеет право критиковать всех, потому что она уже по-настоящему народная артистка нашей страны. Она большая молодец, справедливая женщина. Сейчас в наше непростое время каждый артист должен показывать свой патриотизм, огромную любовь к нашей стране, потому что только Россия дает нашему шоу-бизнесу зарабатывать баснословные гонорары, - заявил Дворцов. — Есть те артисты, которые просто молчат, а есть те, которые боятся. Вот Анна, наверное, боится что-то сказать, но я бы на ее месте все-таки начал бы высказываться, записывать патриотические песни, как это делают многие наши артисты — Татьяна Куртукова, SHAMAN. Не лицемерие показывать, а истинную патриотическую душу, любовь к нашей стране. Еще раз повторюсь, это должен делать каждый артист».

Ранее Анна Asti подала в суд на Стаса Ярушина.