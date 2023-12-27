Московские клубы отказались от концертов Анны Asti и Лолиты в новогоднюю ночь

Организаторы новогоднего мероприятия в московском клубе Gipsy отказались от услуг певицы Анны Asti, которая должна была выступить перед гостями после боя курантов. Сейчас присутствовавшей на «голой» вечеринке артистке срочно ищут замену.

По данным Telegram-канала Mash, из-за такого поворота событий Анна лишилась гонорала в 6,5 миллионов рублей.

Кроме того, под угрозой срыва и выступление певицы в Барвихе Luxury Village в ночь на 1 января. Она заявлена хедлайнером мероприятия вместе с певцом Владимиром Пресняковым.

Также не состоится новогодний мини-концерт 60-летней Лолиты Милявской в легендарном столичном отеле «Метрополь». За выступление она должна была получить около 5,5 миллиона рублей. Вместо неё радовать гостей будет малоизвестная кавер-группа.

Напомним, 20 декабря Настя Ивлеева организовала вечеринку в клубе «Мутабор». Гости блогерши, среди которых оказались Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Дима Билан, Ольга Орлова, певица Глюкоза и другие поддержали дресс-код almost naked и пришли полуголыми. После мероприятия всех участников потребовали привлечь к ответственности за пропаганду нетрадиционных ценностей.

Ранее мы писали, что стоимость участия в новогодних корпоративах самых востребованных певцов превышает 10 миллионов рублей. В этом году артистами так называемого первого эшелона стали Zivert, Анна Аsti и Сергей Жуков.