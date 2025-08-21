Перестала плакать из-за любви: Ани Лорак удивила внешним видом в Казани

Певица Ани Лорак приехала на фестиваль «Новая волна» в Казань и удивила присутствующих внешним видом. Артистка призналась, что ежедневно занимается спортом.

Лорак была в кепке, рубашке, джинсах и белоснежном топе, который подчеркивал плоский живот. Певица перед журналистами подняла одну ногу и заявила, что может не только так, но еще и отжимается, делает шпагаты.

«Всем желаю заниматься спортом и гимнастикой каждый день. Это – секрет молодости и красоты», - сказала Лорак.

Певицу осыпали комплиментами, отмечали не только внешний вид, но и джинсы, их назвали роскошными. Ани в ответ произнесла: «Я сама шикарная».

Также знаменитость поделилась, что перестала плакать из-за любви и осознала: чувство должно приносить радость. Об этом пишет mk.ru.

Ранее пластический хирург Сергей Свиридов назвал причиной моложавой внешности Лорак генетику. Он отмечал, что певица могла удалить комки биша и сделать липосакцию овала лица. Специалист также отметил поддержание стабильного веса артисткой – если человек резко не поправляется и не худеет, то всегда выглядит моложе своих лет, отметил он.