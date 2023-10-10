Певицу Альбину Джанабаеву с распущенными волосами и в плаще сняли на улице

Певицу Альбину Джанабаеву сняли на уличной веранде неизвестного кафе. Артистка что-то пила из чашки.

Джанабаева выложила соответствующее видео у себя в соцсетях. На него обратила внимание Экспресс газета.

На записи Джанабаева, одетая в длинный плащ, сидит в кафе и поворачивает голову назад. На видео играет песня «Hello October».

Поклонники отреагировали на свежий пост певицы.

«Как грустно, что вы сейчас редко что-нибудь выставляете», - пишут в Сети. Кто-то обратил внимание на естественную красоту артистки. «Такая красивая, не «сделанная», настоящая», - заметили фанаты.

Некоторые, наоборот, раскритиковали исполнительницу за то, что она вышла в свет лохматой.