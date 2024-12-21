«Певички одного дня»: Мари Краймбрери пожаловалась на хейт из-за отсутствия музыкального образования

Мари Краймбрери рассказала о критике из-за отсутствия музыкального образования. Об этом она заявила в подкасте «По каверочку».

Певица Мари Краймбрери призналась, что часто сталкивается с хейтом из-за отсутствия профильного образования. Среди тех, кто критикует певицу есть и ее коллеги по сцене.

«Говорят все одно и то же: „Бездарная, куда лезет, певички одного дня, достали, молодежь никчемная“. Разное было. Я, откровенно, не люблю только плохих людей. Кто-то будет плохо петь, но искренне — да супер вообще! Но если кто-то будет вести себя мерзко и по-хамски — вот это я не люблю, даже если у этого человека хорошая музыка», — рассказала она.

Краймбрери также призналась, что не знает нот, поэтому наигрывает мелодии по слуху.

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