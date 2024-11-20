«С самого детства знала, кем хочу быть»: Elvira T про источники вдохновения и борьбу с хейтом
© Валерия Возняковская
Первую большую славу Elvira T обрела в начале 2010-х годов — тогда на музыкальных телеканалах и в соцсетях активно «вирусился» ее хит «Все решено». Став популярной в еще совсем юном возрасте, певица сумела не только справиться с общественным давлением, но и не растерять фан-базу. Сейчас артистка продолжает выпускать новую музыку и активно давать концерты по всей России, но уже в статусе авторки лирических песен, полюбившихся сотнями тысяч слушателей.
В интервью сайту «Страсти» Эльвира рассказала об источниках вдохновения, создании новых песен и замужестве.
Расскажи о своем детстве. В какой момент ты поняла, что музыка для тебя является чем-то большим, чем просто хобби?
Такое ощущение, что я с самого детства знала, кем хочу быть, и относилась к этому очень серьезно, не считая музыку даже своим хобби. Это всегда для меня было очень ответственно. Помню, когда занималась в студии по вокалу, вела табличку, где записывала каждое свое выступление с датой и комментарием, что мне нужно улучшить или наоборот, что в этот раз было хорошо. Другой будущей профессии в моей голове даже на секунду не проскальзывало.
Первая большая слава пришла к тебе в подростковом возрасте. Сталкивалась ли ты со звездной болезнью?
Ну, это был подростковый возраст, переходящий уже все-таки во взрослый. Мне было 15−16 лет. Думаю, с ней я все-таки столкнулась. Потому что точно чувствовала себя особенной и, возможно, это сказывалось на общении с другими людьми. Сложно анализировать, но спустя время кажется, что все-таки немного да. Но это было непродолжительное время. Меня через какое-то время опустили на землю.
Спустя больше 10 лет ты выпустила ремикс на один из главных хитов в своей карьере — «Все решено» — что сподвигло подарить новую жизнь треку спустя столько времени?
Один из лейблов сделал с диджеем ремикс, у них залетело в TikTok. Предложили выпустить, и из-за того, что уже аудитория очень ждала, мы это сделали. Я думаю, этот трек можно апгрейдить и давать ему новую жизнь постоянно. Каждую неделю мне присылают, что какой-то звук из песни залетел в тренды.
Где берешь вдохновение для новых песен? Всегда ли в композициях отражены твои личные переживания?
Практически всегда отражены, да. Хоть и не все они автобиографичны, конечно же. Но эмоции и чувства, которые туда вкладываю, я испытываю либо испытывала, но не забываем про поэтический драматизм. Сейчас вот, например, я занимаюсь ремонтом в новой квартире. Меня так уже все задолбало, что вдохновения просто тупо нет. И очень сложно откуда-то его черпать.
Тем не менее, два месяца назад мне исполнилось 30 лет и вышел новый трек «Клуб 30». Мне захотелось написать об этой важной дате и о том, как мы меняемся, наш образ жизни, мысли, цели. К концу осени выйдет мрачная рок-лирика «Почему?», которой я очень осталась довольна.
Как ты выстраиваешь рабочий процесс? Самостоятельно ли пишешь музыку для своих работ?
Я пишу на разные биты, либо под гитару, но сама не играю, к сожалению, это не мое. Я училась, потом бросала. Не хватает терпения. Каждый занимается своим делом, я пишу мелодию вокала (топлайн) и текст. Все сама. Аранжировками у меня занимается уже лет пять Дима Арма, а гитары сейчас во все мои песни прописывает мой муж — Grechanik.
В чем, на твой взгляд, кроется секрет успешной песни? Ставишь ли ты перед собой задачу записывать только коммерчески успешные композиции?
Такую задачу каждый раз не ставлю, потому что я живу музыкой и, как правило, все-таки отражаю то состояние, в котором нахожусь в данный момент. Какой период, такая и музыка. Но, конечно, здорово, когда получается совместить с коммерческим успехом. Но если бы для меня это было главное, у меня выходили бы абсолютно другие песни.
Что для тебя главное в твоей работе?
Искренность и честность со своей аудиторией.
Есть ли коллеги-артисты, с которыми хотелось бы поработать? Планируются ли у тебя коллаборации в обозримом будущем?
Поживем — увидим!
В наши дни музыка — это про талант или связи?
В наши дни музыки стало очень много, она уже не всегда музыка, иногда она является просто звуком из TikTok. Время хита укоротилось раз в десять. Это не так, как раньше, когда песня жила годами. Сейчас все ускоряется, вся наша жизнь, ну и музыка вместе с ней. И сделать мы с этим ничего не можем. А по поводу таланта и связей — и то, и то имеет значение.
Современные музыканты нередко исполняют каверы культовых хитов. Есть ли у тебя песни, которые хотелось бы перепеть?
Думаю, есть, но надо думать над тем, а надо ли? И кому это надо?
Как правило, у крупных артистов есть армии поклонников, но и хейтеров достаточно. Как относишься к критике?
Чем ты успешнее, тем больше хейтеров. Если ты на пике, хейтеров просто дофига. У меня хейтеров каких-то сейчас нет, потому что я не делаю ничего вызывающего. Просто живу, делаю музыку. Но, например, если в YouTube залетает ролик в Shorts на миллионы, и он попадает в массы, конечно, и хейт всплывает стремительно.
В Сети вас с актрисой Любовью Аксеновой нередко путают. Как относишься к такому сравнению? Знакома ли с ней лично?
Нет, мы не знакомы. За столько лет вживую мы ни разу не виделись, но путают уже довольно давно, лет десять. Мне часто пишут, думая, что я актриса, а Elvira T — это просто никнейм.
Есть ли еще сферы, в которых мы можем увидеть Elvira T в будущем?
Раньше хотелось снять сериал, кино, но в данный момент нет внутреннего ресурса на это.
Ты довольно часто даешь выступления, ездишь в концертные туры. Сможешь рассказать о самом запоминающемся или курьезном случае с гастролей?
Я уже поняла, что у меня самое «любимое» в турах. Это очень сильно заболеть сразу после первого города и проболеть весь тур. Я не знаю, как так получается.
В твоих соцсетях множество фото из различных туристических поездок. Как удается находить время для путешествий в своем графике?
Для путешествий всегда найдется время, тем более обычно поездки я планирую в «мертвые» сезоны для артистов — август и январь.
За свою карьеру ты выпустила большое количество видеоклипов. Чем руководствуешься при выборе песни для экранизации?
По ощущениям, и вне зависимости от того, хит это или нет. Есть песни, которые просто просятся для экранизации, сразу в голове имеется картинка. А есть те, где я вообще этого не чувствую. Бывали даже песни, клип к которым был придуман раньше, чем сама песня. Например, «Девочка на рейве». Сначала я придумала зародыш сюжета — то, что я хочу увидеть в клипе.
В прошлом году ты вышла замуж. Твой муж — музыкант, взаимодействуете ли вы в творческом плане? Случаются ли у вас споры по поводу музыки?
Споры у нас часто. Мы — творческая пара, конечно, спорим и ругаемся на фоне музыки. В моих песнях он придумывает партии гитар и записывает их, но сами треки я пишу полностью самостоятельно. Он автор песен для многих артистов, в том числе гострайтер, то есть скрытый автор, который не вписан в авторах. Потому что некоторые делают вид, что пишут сами, хотя это не так. Не знаю, зачем. Но он один из немногих, чей талант я уважаю в плане написания песен, он — универсальный автор.
В одном из старых интервью ты рассказывала, что занимаешься написанием и продвижением своей музыки полностью самостоятельно. Изменился ли подход сейчас?
Продвижение я контролирую почти всегда, занимаются им разные лейблы и прочие маркетинг-подрядчики. С разными сотрудничаю, экспериментирую. Особенно сейчас, когда многие инструменты для нас заблокированы. Но сейчас главный подход, и он уже давно — промо через видео и звуки в соцсетях.
Если не секрет, сколько средств в современных реалиях у тебя уходит на запись альбома, съемку видеоклипа?
Иногда на промо уходит даже больше, чем на создание материала, хотя на него тоже уходит прилично. Но это еще я сама очень много чего делаю, поэтому удается «скостить» бюджет.
С приходом популярности и больших гонораров многие артисты начинают вовсю реализовывать детские мечты. А что удалось воплотить в жизнь тебе?
Вот недавно ездили на мой юбилей в круиз на шикарном лайнере по Средиземному морю, это была одна из мечт.
В сентябре твоя коллега Mia Boyka попала в скандал с девочкой-квадробером. На чьей стороне в этой ситуации? Как ты считаешь, позволительно ли звездам подобное поведение?
Честно, не поняла, что она такого непозволительного сказала. Ничего такого в этом я не увидела, а развели дикую и абсолютно несправедливую травлю против Мии. Учитывая, что эта девочка, которую якобы обидели, потом ходила на разные интервью и говорила, что она вылезла тогда на сцену, потому что якобы потерялась, а на самом деле это ее хитрость, чтобы попасть на сцену к артисту. Короче, дикость какая-то. Раздутый скандал из ничего.
Какие у тебя цели на ближайшее время?
Выпускать больше материала, делать концерты сольные в следующем году, и, наконец, заехать в новую квартиру после ремонта.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для тебя?
Моя страсть — это написание песен. И, наверное, все-таки путешествия. Хочется чаще и больше.