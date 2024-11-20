«С самого детства знала, кем хочу быть»: Elvira T про источники вдохновения и борьбу с хейтом

Первую большую славу Elvira T обрела в начале 2010-х годов — тогда на музыкальных телеканалах и в соцсетях активно «вирусился» ее хит «Все решено». Став популярной в еще совсем юном возрасте, певица сумела не только справиться с общественным давлением, но и не растерять фан-базу. Сейчас артистка продолжает выпускать новую музыку и активно давать концерты по всей России, но уже в статусе авторки лирических песен, полюбившихся сотнями тысяч слушателей.

В интервью сайту «Страсти» Эльвира рассказала об источниках вдохновения, создании новых песен и замужестве.

Расскажи о своем детстве. В какой момент ты поняла, что музыка для тебя является чем-то большим, чем просто хобби?

Такое ощущение, что я с самого детства знала, кем хочу быть, и относилась к этому очень серьезно, не считая музыку даже своим хобби. Это всегда для меня было очень ответственно. Помню, когда занималась в студии по вокалу, вела табличку, где записывала каждое свое выступление с датой и комментарием, что мне нужно улучшить или наоборот, что в этот раз было хорошо. Другой будущей профессии в моей голове даже на секунду не проскальзывало.

Первая большая слава пришла к тебе в подростковом возрасте. Сталкивалась ли ты со звездной болезнью?

Ну, это был подростковый возраст, переходящий уже все-таки во взрослый. Мне было 15−16 лет. Думаю, с ней я все-таки столкнулась. Потому что точно чувствовала себя особенной и, возможно, это сказывалось на общении с другими людьми. Сложно анализировать, но спустя время кажется, что все-таки немного да. Но это было непродолжительное время. Меня через какое-то время опустили на землю.

Спустя больше 10 лет ты выпустила ремикс на один из главных хитов в своей карьере — «Все решено» — что сподвигло подарить новую жизнь треку спустя столько времени?

Один из лейблов сделал с диджеем ремикс, у них залетело в TikTok. Предложили выпустить, и из-за того, что уже аудитория очень ждала, мы это сделали. Я думаю, этот трек можно апгрейдить и давать ему новую жизнь постоянно. Каждую неделю мне присылают, что какой-то звук из песни залетел в тренды.

Где берешь вдохновение для новых песен? Всегда ли в композициях отражены твои личные переживания?

Практически всегда отражены, да. Хоть и не все они автобиографичны, конечно же. Но эмоции и чувства, которые туда вкладываю, я испытываю либо испытывала, но не забываем про поэтический драматизм. Сейчас вот, например, я занимаюсь ремонтом в новой квартире. Меня так уже все задолбало, что вдохновения просто тупо нет. И очень сложно откуда-то его черпать.

Тем не менее, два месяца назад мне исполнилось 30 лет и вышел новый трек «Клуб 30». Мне захотелось написать об этой важной дате и о том, как мы меняемся, наш образ жизни, мысли, цели. К концу осени выйдет мрачная рок-лирика «Почему?», которой я очень осталась довольна.