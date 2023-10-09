Певице Светлане Лободе предрекли работу в такси

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил, что украинская певица Светлана Лобода вынуждена будет работать водителем такси.

«Лобода уедет в Европу, вернётся на работу водителем такси. Она же с этого и начинала», – сказал он в беседе с изданием «Абзац».

По мнению Рудченко, уехавшая из России артистка будет хорошо смотреться за рулем, так как на заработанные деньги успела изменить внешность с помощью пластических операций. Кроме того, она якобы обладает подвешенным языком, что важно при работе в такси.

Весной 2022 года Лобода переехала жить в одну из стран Прибалтики и стала планировать свои европейские концерты. При этом она подверглась травле со стороны соотечественников, потребовавших запретить ее выступления. В частности, против Лободы высказался Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки. Кроме того, в августе украинские беженцы попросили певицу покинуть центр гумпомощи в Варшаве, куда она привезла благотворительную помощь.

Ранее мы писали, что композитор Олег Влади, написавший музыку к хиту Лободы «К черту любовь», обвинил ее команду в подделке подписей. Когда музыкант потребовал документы, получил договор на украинском языке с его подписью. При этом документ он видел впервые.