Команда Светланы Лободы подделала подпись известного композитора в договоре на права песни

Композитор Олег Влади, написавший музыку к хиту певицы Светланы Лободы «К черту любовь», заявил, что ее команда подделала подпись. Когда музыкант потребовал документы, получил договор на украинском языке – в нем стояла подпись Влади. Примечательно, что документ он видел первый раз.

Комментарий Влади приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Согласно договору, я Лободе передал чуть ли не право на анонимность», - пожаловался композитор и добавил, что такого не могло быть.

Он назвал поведение стороны Лободы «фактически преступным», а факт - «вопиющим хамством».

У Влади не получилось решить вопрос в досудебном порядке: он заявил, что «вести конструктивный диалог менеджерам Светланы удается хуже, чем подделывать документы».

Ранее сообщалось, что композитор отсудил у Лободы 50 тыс. рублей морального вреда. Он требовал взыскать с исполнительницы 500 тыс. Влади обосновывал исковые требования тем, что хит звучал на онлайн-площадке без указания его имени. Суд встал на сторону композитора и признал нарушения со стороны сервиса и самой певицы. Лобода никак не комментировала ситуацию. Сейчас звезда находится за границей.