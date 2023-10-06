Команда Светланы Лободы подделала подпись известного композитора в договоре на права песни
Композитор Олег Влади заявил, что команда Лободы подделала подпись в договоре.
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
Композитор Олег Влади, написавший музыку к хиту певицы Светланы Лободы «К черту любовь», заявил, что ее команда подделала подпись. Когда музыкант потребовал документы, получил договор на украинском языке – в нем стояла подпись Влади. Примечательно, что документ он видел первый раз.
Комментарий Влади приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
«Согласно договору, я Лободе передал чуть ли не право на анонимность», - пожаловался композитор и добавил, что такого не могло быть.
Он назвал поведение стороны Лободы «фактически преступным», а факт - «вопиющим хамством».
У Влади не получилось решить вопрос в досудебном порядке: он заявил, что «вести конструктивный диалог менеджерам Светланы удается хуже, чем подделывать документы».
Ранее сообщалось, что композитор отсудил у Лободы 50 тыс. рублей морального вреда. Он требовал взыскать с исполнительницы 500 тыс. Влади обосновывал исковые требования тем, что хит звучал на онлайн-площадке без указания его имени. Суд встал на сторону композитора и признал нарушения со стороны сервиса и самой певицы. Лобода никак не комментировала ситуацию. Сейчас звезда находится за границей.