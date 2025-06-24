Певице Славе стало плохо после свадьбы Бородиной и Сердюкова

Певица Слава рассказала о плохом самочувствии после свадьбы телеведущей Ксении Бородиной и блогера Николая Сердюкова. Исполнительница хита «Попутчица» пожаловалась на температуру и озноб.

Артистку пригласили на торжественное мероприятие с дресс-кодом. Слава поддержала его и нарядилась в белое мини-платье с пышной юбкой. Она дополнила образ туфлями на каблуках, сумочкой и украшениями. Певица собрала волосы и похвасталась стройными длинными ногами.

Как оказалось, праздник любви закончился для Славы неприятностью – она заболела. Звезда вышла на связь в соцсетях и сообщила об этом.

«Сходила на свадьбу. Температура, сопли, озноб, горло. Все как мы любим», – написала артистка.