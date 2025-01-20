Певице Ольге Бузовой напомнили о ее обещании усыновить ребенка в 35 лет. С тех пор прошло четыре года.

На заявление артистки обратил внимание Telegram-канал НЕБОЖЕНА.

«В честь 39-летия Оли Бузовой напоминаю о ее обещании, которое она исполняет уже 4-й год. Вдруг забыла», - говорится в публикации.

Певица в день рождения опубликовала видео, в котором говорится, что впереди «самая лучшая жизнь». Под роликом Бузова рассказала, что родилась в 10:30 и ей исполнилось 39 лет. Артистка говорит: не боится «этих цифр», иногда быть слабой, ошибаться. Бузова призналась, что «кайфует». Самым большим сокровищем в жизни певица назвала саму себя.

Также Ольга поблагодарила родителей за жизнь, а также близких за любовь. Артистка планирует дальше «лететь наверх».