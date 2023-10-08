Певица Глюкоза показала кадры из бомбоубежища в Израиле

Певица Глюкоза вместе с дочерью оказалась в бомбоубежище Израиля, об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».

Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы, — прим. ред.) приехала вместе с дочкой на концерт Бруно Марса, который должен был состояться 7 октября. Однако из-за обстрелов со стороны Палестины, певец отменил выступление и улетел в Катар.

А вот российской звезде повезло меньше. Она до сих пор остается в отеле Тель-Авива вместе с дочерью. 7 октября Глюкоза выложила фото из бомбоубежища, где они с семьей вынуждены были прятаться от бомбардировок.

«Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей, у нас все нормально. Недавно работала сирена, нас всех спустили вниз, детки немножко напугались, но все в порядке», — рассказала она.