Певица Глюкоза показала кадры из бомбоубежища в Израиле
Певица Глюкоза вместе с дочерью оказалась в бомбоубежище Израиля.
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Певица Глюкоза вместе с дочерью оказалась в бомбоубежище Израиля, об этом сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!».
Наталья Ионова (настоящее имя Глюкозы, — прим. ред.) приехала вместе с дочкой на концерт Бруно Марса, который должен был состояться 7 октября. Однако из-за обстрелов со стороны Палестины, певец отменил выступление и улетел в Катар.
А вот российской звезде повезло меньше. Она до сих пор остается в отеле Тель-Авива вместе с дочерью. 7 октября Глюкоза выложила фото из бомбоубежища, где они с семьей вынуждены были прятаться от бомбардировок.
«Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей, у нас все нормально. Недавно работала сирена, нас всех спустили вниз, детки немножко напугались, но все в порядке», — рассказала она.
Певица поблагодарила подписчиков за беспокойство и выразила надежду на скорое возвращение в Россию.
Ранее мы писали о том, что директор Аллы Пугачевой прокомментировала новости об экстренном переезде певицы из Израиля.