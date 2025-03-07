Певица Zivert появилась на Неделе моды в Париже и подверглась критике

Российская певица Zivert появилась на Неделе моды в Париже. Звезда позировала для фотографов в необычном образе с черными предметами гардероба и стильными аксессуарами. Кадры публикует HELLO!

Исполнительница посетила показ в рамках главного мирового fashion-события. Она впервые оказалась на Неделе моды в столице Франции и не осталась незамеченной. Поклонники давно говорили о том, что Юлия Зиверт отличается оригинальным чувством стиля и выделяется среди коллег.

Она пришла на показ Rick Owens в одежде этого же бренда – черном мини-платье с полупрозрачными вставками. Кроме того, она добавила к своему образу массивные деревянные украшения. На ее ногах были необычные сапоги на платформе.

Певица пообщалась с супругой и музой основателя марки Рика Оуэнса, дизайнером Мишель Лами.

СМИ отмечают, что Зиверт подверглась критике из-за своего появления на Неделе моды. Стилист Михаил Барышников раскритиковал певицу. Он заявил, что она не «мэтчится» с эстетикой американского дизайнера, которого называют «королём готики». Он также считает, что артистка появилась на мероприятии только ради статуса модной девушки.

Ранее мы писали о том, что Кейт Мосс приехала на Неделю моды в Париже в сетчатых колготках.